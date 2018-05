Италия Балотели отново в състава на Италия 19 май 2018 | 20:01 0 0 0 0 2



Нападателят игра за четирикратния световен шампион на Мондиал 2018 в Бразилия, а няколко месеца след това също получи повиквателна за участие в националния тим, но отпадна заради контузия. Манчини, който работи заедно с Балотели в Интер Милано и Манчестър Сити, беше назначен официално начело на Италия в понеделник.

OFFICIAL: Roberto Mancini has included Mario Balotelli in his first squad as Italy manager.



They face Saudi Arabia, France and the Netherlands. pic.twitter.com/1PPbKmYnYq — Squawka News (@SquawkaNews) May 19, 2018

Специалистът повика петима нови играчи в отбора. Това са защитникът Емерсон палмери от Челси, бранителят Матия Калдара от Аталанта, халфът Даниеле Базели от Торино, полузащитникът Роландо Мандрагора от Кротоне, както и нападателят Доменико Берарди от Сасуоло.



Италия не се класира за финалите на Мондиал 2018 в Русия, но ще играе контролни срещи с Франция, Холандия и Саудитска Арабия.

