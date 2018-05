Колоездене Крис Фрум спечели 14-ия етап на Джирото 19 май 2018 | 19:45 0 0 0 0 1

@chrisfroome: "It's a special feeling win on the top of Zoncolan today, it's an iconic climb of Giro and one of the hardest climb in Europe"#Giro101 pic.twitter.com/y0GE89ebX3 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2018

Втори е Саймън Йейтс, който изостана на шест секунди зад днешния победител. Трети след изминатите 186 километра от Сан Вито до Монте Дзонколан се нареди представителят на домакините Доменико Поцовиво. Той е на 23 секунди зад Крис Фрум.



Саймън Йейтс запази първото място в генералното класиране в надпреварата. Британският състезател е с общо време от 61:19:51 часа. На втора позиция е миналогодишният шампион Том Думолен. Холандецът изостава на 1.24 минути зад Йейтс. Трети до момента е Доменико Поцовиво, който е на 1.37 минути зад временния лидер.



