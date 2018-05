Други Селтик повтори требъла от миналия сезон 19 май 2018 | 19:45 - Обновена 0 0 0 0 2



Още в 11-ата минута Калъм Макгрегър реализира първия гол за отбора от Глазгоу с удар от границата на наказателното поле. В 25-ата минута Оливие Нчам получи топката от

През 2017 и 2018 година "зелено-белите" станаха шампиони във Висшата лига, спечелиха купата на Футболната асоциация, както и купата на Лигата.



Селтик спечели купата на Футболната асоциация в Шотландия за рекорден 38-ми път. На финала, игран през близо 48 хиляди зрители на стадион "Хемпдън Парк", "зелено-белите" победиха с 2:0 състава на Мъдъруел, а головете паднаха през първата част.Още в 11-ата минута Калъм Макгрегър реализира първия гол за отбора от Глазгоу с удар от границата на наказателното поле. В 25-ата минута Оливие Нчам получи топката от Муса Дембеле и вкара топката за втори път във вратата на Мъдъруел, подпечатвайки втория пореден требъл за Селтик на домашната сцена.През 2017 и 2018 година "зелено-белите" станаха шампиони във Висшата лига, спечелиха купата на Футболната асоциация, както и купата на Лигата.

