Швеция е на полуфинал на Световното

Шведите не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и спечелиха категорично първия полуфинал на шампионата, който се игра в Роял Арена в Копенхаген.

TEAM SWEDEN WILL GO FOR THEIR 2nd STRAIGHT #IIHFWorlds GOAL! @Trekronorse pic.twitter.com/YoAGL482BP — IIHF (@IIHFHockey) May 19, 2018

Швеция реши мача във втората третина, когато паднаха три бързи гола. Виктор Арвидсон се отличи с две попадения, а по веднъж се разписаха Пяйярви-Свенсон, Патрик Хорнквист, Матиас Янмарк и Адриан Кемпе.



