Мариан Хоса прекратява кариерата си

Marian Hossa's hockey career is over and he will be moving back home to Slovakia.



Hossa will not officially sign his NHL retirement papers until his current contract expires in 2020/21 and he expects the Chicago Blackhawks to either trade his contract or place him on LTIR. pic.twitter.com/2RmTh3ROlh — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) May 19, 2018

"Повече няма да играя хокей. Имам договор за три години с Чикаго, но здравето ми е само едно и то не ми позволява да се върна. Не знам какво ще решат в клуба. Може да ме заменят, а може да ме сложат в списъка с контузени", каза Хоса, цитиран от sport.sme.sk.



Хоса страда от алергично заболяване и пропусна изминалия сезон. В Националната хокейна лига той има 1309 мача и 1134 точки (гол плюс пас 525+609). Нападателят на Чикаго Мариан Хоса прекрати състезателната си кариера. 39-годишният словашки хокеист все още има договор с Блекхоукс, но реши да спре със спорта заради здравословни проблеми."Повече няма да играя хокей. Имам договор за три години с Чикаго, но здравето ми е само едно и то не ми позволява да се върна. Не знам какво ще решат в клуба. Може да ме заменят, а може да ме сложат в списъка с контузени", каза Хоса, цитиран от sport.sme.sk.Хоса страда от алергично заболяване и пропусна изминалия сезон. В Националната хокейна лига той има 1309 мача и 1134 точки (гол плюс пас 525+609).

