Тенис Краля на клея подчини Джокович в 51-ия им дуел 19 май 2018 | 18:14 - Обновена

The of Clay marches on. @RafaelNadal defeats Novak Djokovic to reach his 10th Rome final, 7-6(4) 6-3. #ibi18 pic.twitter.com/lwVr1HKdWb — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2018

370 дни след последния им мач на полуфиналите в Мадрид Надал за 25-и път излезе победител в най-дългото съперничество във футбола, а Джокович не можа да победи Краля на клея за седми път на любимата му настилка. Това е първото поражение на Джокович на полуфинал в Рим, като Надал остава перфектен в тази фаза и срещу Александър Зверев или Марин Чилич ще преследва осма корона в италианската столица. За втори пореден път Надал печели срещу Джокович, като преди това сърбинът бе взел седем последователни успеха. Ноле обаче на моменти напомни за най-добрите си години, а и има основания да се чувства доволен от представянето си срещу Матадора на този етап. За Надал финалът ще е десети.



Mad respect @RafaelNadal and @DjokerNole



#ibi18 pic.twitter.com/h68dmvZf7E — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2018

Първият сет задоволи и най-претенциозните зрители със зрелището си, защото Джокович допусна пробив още в третия си сервис-гейм, след като дотогава печелеше подаванията си на нула. Ноле обаче бе пробит и впоследствие изостана с 2:5 в резултата, въпреки някои наистина паметни отигравания като едно спечелено дълго разиграване в шестия гейм. Old friends. Old rivals. New Magic!



Insane rally from @RafaelNadal and @DjokerNole #ibi18 pic.twitter.com/1XbTHGCTeR — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2018 Късметлийско тупкане на топката в полето на Рафа след контакт с филето при воле на мрежата на Джокович му осигури две точки за връщане на пробива и той се възползва още от първия си шанс, след като Рафа прати топката в аут с удар с рамката. В тайбрека сърбинът първи осъществи мини пробив и започна да прилича на себе си от най-добрите си години, но Надал демонстрира неоспоримата си класа в дългите разигравания, като същност успя два пъти да спечели подаването си, които бяха единствените такива случаи в дългия гейм.



