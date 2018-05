Лека атлетика Уибо и Ашър-Смит №1 в Европа за април 19 май 2018 | 15:32 0 0 0 0 0 Your male Athlete of the Month for April 2018: Maicel Uibo!



Uibo, who set a world-leading decathlon score of 8407 points, received more than 900 votes across Facebook and Twitter.#athleteofthemonth pic.twitter.com/ctT7P5znlt — European Athletics (@EuroAthletics) May 5, 2018 Ашър-Смит спечели бронзов медал на 200 метра на Игрите на Британската общност в Голд Коуст с най-добър резултат в Европа за сезона от 22.29 сек. Тя прибави още едно отличие от този форум, след като спечели златото с квартета на Англия на 4 по 100 м. Your female Athlete of the Month for April 2018: Dina Asher-Smith!



Естонецът Маисел Уибо и британката Дина Ашър-Смит бяха избрани за Атлет и Атлетка №1 в Европа за месец април. Двамата получиха най-много гласове в страниците на Европейската атлетика във Фейсбук и Туитър. Уибо спечели бронзов медал в седмобоя на Световното първенство в Бирмингам през март, а през април записа личен рекорд в десетобоя от 8407 точки на състезание в Атънс, Джордия (САЩ). Естонецът постигна силни резултати във вертикалните скокове - 2.13 м в скока на височина и 5.17 м в овчарския скок.Ашър-Смит спечели бронзов медал на 200 метра на Игрите на Британската общност в Голд Коуст с най-добър резултат в Европа за сезона от 22.29 сек. Тя прибави още едно отличие от този форум, след като спечели златото с квартета на Англия на 4 по 100 м.

