Тенис Свитолина е на финал в Рим 19 май 2018 | 15:16 - Обновена 0 0 0 1 0

Jump to the final @InteBNLdItalia pic.twitter.com/Z56Zc9dlty — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) May 19, 2018

Украинката пласира 18 печеливши удара в мача, в който нямаше особени проблеми. По-пътя си до полуфиналите Контавейт отстрани последователно 12-а поставена КоКо Вандевеге (САЩ), двукратната финалистка Светлана Кузнецова (Русия), шампионката за 1999 година Винъс Уилямс (САЩ) и номер 2 в схемата Каролине Возняцки (Дания).



В спор за титлата Свитолина ще играе срещу победителката от мача между номер 1 в света Симона Халеп (Румъния) и трикратната шампионка Мария Шарапова (Русия), който е по-късно днес.

Миналата година на финала Свитолина победи Халеп и завоюва титлата.

