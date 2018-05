Нювил е новият лидер на рали Португалия, катастрофа за Ожие (видео)

Пилотът на Hyundai Тиери Нювил е новият лидер на рали Португалия - шести кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC) - след петъчните състезателни етапи. Той пое водачеството след хаос в първите позиции. Основният претендент за титлата Себастиен Ожие катастрофира, а всички най-бързи пилоти от петъчната сутрин срещнаха затруднения.

Images of @SebOgier after his crash on SS5 #rallydeportugal #wrc #wrclive pic.twitter.com/sLzr74YApX