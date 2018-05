Тенис Вавринка получи "уайлд кард" за Женева 19 май 2018 | 13:34 0 0 0 0 0 Двукратният носител на трофея Стан Вавринка е приел "уайлд кард" за участие в тазгодишното издание на турнира от сериите ATP 250 в Женева. Стан се завърна на корта през тази седмица в Рим след дълго отсъствие, но отпадна още в първи кръг. Поради тази причина той е решил да натрупа още малко игрови минути в седмицата, която предхожда втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос". Нещо повече - Вавринка е шампион в последните две издания на турнира и ще се опита да защити трофея пред родните си фенове.

Happy to announce to my fans that I will play next week in Geneva!!! #audemarspiguet #evian #lcg #yonex #tgvlyria #jetcraft pic.twitter.com/gOXGXl2ioY — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) May 18, 2018

"Щастливи сме да предоставим уайлдкард на Стан Вавринка. Той е донесъл много на нашата надпревара и се надяваме, че изборът му да дойде тук ще се окаже добър и той ще усети вкуса на победата", заяви директорът на турнира в Женева.Това ще бъде четвъртата поява на Вавринка на турнира на червени кортове в родината му, като до този момент има 9 победи и 1 загуба.



33-годишният тенисист не беше играл от февруари, преди да се завърне на турнира в Рим. Участие в надпреварата също чрез уайлдкард ще вземе и Фабио Фонини, който надигра Доминик Тийм във Вечния град. Фонини ще бъде №2 в схемата, е първи поставен е Сам Куери.



