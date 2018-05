Зимни спортове Лас Вегас поведе с 3-1 победи във финала в Западната конференция на НХЛ 19 май 2018 | 10:09 - Обновена 0 0 0 6 0



VIVA



LAS



VEGAS pic.twitter.com/H711qp92xT — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 19, 2018 За най-добър в мача беше обявен Райли Смит, който вкара победния гол седем минути преди края и направи асистенция. Вратарят на Лас Вегас Марк-Андре Флюри направи 36 спасявания и записа 73-а победа в кариерата си в плейофите. Лас Вегас е дебютант в Лигата. Следващата среща от финала е на 20 май, а домакин е Уинипег. На финала на Изток играят Тампа Бей и Вашингтон. Резултатът в серията е 2:2 победи.



SAME, SMITTY#VegasBorn pic.twitter.com/C5Tg4gVAKu — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 19, 2018 Лас Вегас победи гостуващия Уинипег с 3:2 в четвъртия мач от финала в Западната конференция на Националната хокейна лига. Домакините поведоха с 3-1 победи в серията, в която се играе до четири успеха. Попаденията за Лас Вегас отбелязаха Уилям Карлсон в 3-ата минута, Томаш Носек в 31-ата и Райли Смит в 53-ата. За Уинипег точни бяха Патрик Лаине и Тайлър Майерс.За най-добър в мача беше обявен Райли Смит, който вкара победния гол седем минути преди края и направи асистенция. Вратарят на Лас Вегас Марк-Андре Флюри направи 36 спасявания и записа 73-а победа в кариерата си в плейофите. Лас Вегас е дебютант в Лигата. Следващата среща от финала е на 20 май, а домакин е Уинипег. На финала на Изток играят Тампа Бей и Вашингтон. Резултатът в серията е 2:2 победи. 0 0 0 6 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 312

1