Лека атлетика Та Лу с победа над Филикс на 150 метра 19 май 2018 | 09:56



В спринта на 100 метра при мъжете се наложи Хари Айкинс Арийти (Великобритания) с 10.35 сек (+0.5 м/сек), следван от сънародниците си Ричард Килти с 10.37 сек и Сам Осива с 10.49 сек.

Congratulations to @SophieHahnT38 & @HarryAA100m on their victories at #GCGM2018 tonight



Plenty of other notable performances too as the summer season starts to gather momentum



https://t.co/hE5A1jjgbg pic.twitter.com/cGUDXFU1CQ — British Athletics (@BritAthletics) May 18, 2018 Сребърната медалистка на 100 и 200 метра от Световното първенство в Лондон през миналата година Мари Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар) беше най-бърза на 150 метра на Great CityGames в Манчестър вчера. Носителката и на сребърно отличие на 60 м от планетарния форум под покрив в Бирмингам тази зима спря хронометрите на 16.60 сек (+1.6 м/сек). Тя изпревари една от най-великите атлетки в американската история - носителката на 16 медала от световни първенства на открито и девет от олимпийски игри Алисън Филикс, която остана втора с 16.72 сек. Представителката на домакините Бианка Уилямс се нареди на трета позиция със 17.09 сек.В спринта на 100 метра при мъжете се наложи Хари Айкинс Арийти (Великобритания) с 10.35 сек (+0.5 м/сек), следван от сънародниците си Ричард Килти с 10.37 сек и Сам Осива с 10.49 сек.

