Лека атлетика Поляк изненада Поци и Мерит в Манчестър 19 май 2018 | 09:34 - Обновена 0 0 0 0 0



Damian Czykier WINS the Men's 110m Hurdles at @ArcadisUK #GCGM2018 @andrew_pozzi comes in third in his Great CityGames debut. pic.twitter.com/7d5d6frAdJ — Great Run (@Great_Run) May 18, 2018 На 100 метра с препятствия при жените се наложи бронзовата медалистка от Световното първенство в Пекин през 2015 г. Алина Талай (Беларус) с 12.74 сек (+0.7 м/сек). Световната шампионка за девойки от 2010 г. Изабел Педерсен (Норвегия) финишира втора с 13.03 сек, а представителката на домакините Алисия Барет зае третата позиция с 13.42 сек.

Дългоочакваният дуел между световния шампион на 60 метра с препятствия от Бирмингам 2018 Андрю Поци (Великобритания) и олимпийския първенец и световен рекордьор на 110 метра с препятствия Ариес Мерит (САЩ) на Great CityGames в Манчестър завърши с изненадващ победител. Първото място беше спечелено от поляка Дамян Чикйер с 13.67 сек (+0.2 м/сек). Втори финишира Дейвид Кинг (Великобритания) с 13.83 сек. Поци и Мерит допуснаха доста грешки и трябваше да се задоволят с трето място за британеца с 13.90 сек и четвърто за американеца с 14.34 сек.На 100 метра с препятствия при жените се наложи бронзовата медалистка от Световното първенство в Пекин през 2015 г. Алина Талай (Беларус) с 12.74 сек (+0.7 м/сек). Световната шампионка за девойки от 2010 г. Изабел Педерсен (Норвегия) финишира втора с 13.03 сек, а представителката на домакините Алисия Барет зае третата позиция с 13.42 сек.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 226

1