Тенис Халеп срещу Шарапова на полуфиналите в Рим 19 май 2018 | 08:57 0 0 0 0 0



World No.1 Simona #Halep cruises past Caroline Garcia 6-2 6-3 to join Sharapova in semi-finals #Rome #ibi18 pic.twitter.com/7Vdij4SJrr — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 18, 2018 С достигането си до полуфиналите на турнира румънката си гарантира оставане на върха в ранглистата поне още седмица. В спор за място на финала Халеп ще играе срещу трикратната шампионка Мария Шарапова (Русия). В другия полуфинал ще се срещнат защитаващата титлата си Елина Свитолина (Украйна) и Анет Контавейт (Естония).

Водачката в световната ранглиста по тенис Симона Халеп (Румъния) се класира за полуфиналите на турнира на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 2,7 милиона евро. Миналогодишната подгласничка на победителката и номер 1 в схемата разгроми седмата поставена Каролин Гарсия (Франция) с 6:2, 6:3 за 73 минути.С достигането си до полуфиналите на турнира румънката си гарантира оставане на върха в ранглистата поне още седмица. В спор за място на финала Халеп ще играе срещу трикратната шампионка Мария Шарапова (Русия). В другия полуфинал ще се срещнат защитаващата титлата си Елина Свитолина (Украйна) и Анет Контавейт (Естония). 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 266

1