Джокович преодоля Нишикори и излиза срещу Надал на полуфинал в Рим

#NoleFam!!!! Incredibili! Grazie a tutti #ibi18 @InteBNLdItalia pic.twitter.com/AQLlKPKF69 — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 18, 2018 Джокович игра слабо в първия сет, но в следващите две части доминираше и се класира за полуфинал в Рим за девети път. За него това е първи полуфинал на турнир от АТP след Ийстбърн миналата година. Новак Джокович, който миналата година загуби на финала в Рим от Александър Зверев, записа 13-а победа в 15 мача срещу японеца. На полуфиналите сърбинът ще играе срещу седемкратния шампион и поставен под номер 1 в схемата Рафаел Надал (Испания).



Fifty matches. Twelve years. Countless memories.@RafaelNadal and @DjokerNole meet again in the @InteBNLdItalia semi-finals



