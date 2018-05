Баскетбол ЦСКА (Москва) - Реал (Мадрид) 46:47, следете на живо! 18 май 2018 | 22:53 - Обновена 0 0 0 0 0

Мачът противопоставя двата най-резултатни отбора в Евролигата този сезон, а ЦСКА и Реал имат общо 16 трофея от турнира - 7 за московчани и 9 за мадридисти.



За разлика от предходния полуфинал, ЦСКА и Реал влетяха в срещата помежду си с по-висока резултатност, най-вече заради силното начало на Кори Хигинс. Американският гард на московчани вкара 10 точки за 5 минути, извеждайки своите напред с 15:9 в средата на встъпителния период. В игра се появиха Нандо Де Коло и Серхио Йул, а Мадрид продължи да догонва съперника си в резултата - 23:18 малко преди края на частта, която завърши фантастично за руснаците, затворили я при 30:20 в своя полза.

Реал се впусна във втората четвърт с изцяло различен облик и след 1/7 от тройката в първата четвърт, сега “белите” нанизаха 5/5 от дистанция, за да направят серия от 17-4 в първите три минути, обърнала нещата в тяхната посока - 34:37. Руснаците живнаха и си върнаха водачеството за 43:42 и 46:43 след това, но испанците завършиха силно и кош на Серхио Йул и две точки със сирената на Трей Томпкинс ги изведоха напред с 46:47 в средата на двубоя.



Двубоят ще бъде предаван на живо в ефира на Mtel Sport 2.

СТАТИСТИКА НА ЖИВО ЦСКА (Москва) и Реал (Мадрид) ще определят съперника на Фенербахче в неделния финал на Евролигата. Колосите от Русия и Испания излизат на паркета в белградската "ЩАРК Арена" в 22.00 часа българско време, а в исторически план преимуществото е изцяло на страната на "армейците", които водят с 15-6 в директните двубои. След 20 минути баскетбол в сръбската столица Реал е напред с 47:46

