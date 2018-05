Баскетбол Фенербахче - Жалгирис 39:33, следете на живо! 18 май 2018 | 19:56 - Обновена 0 0 0 0 0

Срещата има по-специален емоционален заряд за треньорите на двата отбора. Желко Обрадович, който води Фенербахче, преследва десетата си титла в турнир, а на отсрещната пейка - тази на Жалгирис, стои един от учениците му в лицето на Шарунас Ясикевичус. Бившият гард игра 4 години под ръководството на легендарния сръбски специалист, а сега стигна до най-голямото събитие в европейския баскетбол още във втория си сезон като наставник.

Шампионите стартираха ударно и поведоха бързо със 7:1, а за това допринесе лошото начало на литовците. Баскетболистите на Жалгирис пропуснаха първите си седем стрелби от игра, но се съвзеха с 4 поредни точки за 7:5, а след това срещата сe отвори и резултатността се повиши, като минута преди сирената Фенербахче водеше с 14:11. Тройка на Датоме увеличи разликата до 17:11, а първата част завърши при 19:13 в полза на истанбулския колос.

Играчите на Жалгирис скъсиха дистанцията до 4 точки при 24:20 след само две минути игра във втората четвърт, но тогава Фенербахче се откъсна напред с 32:20 след серия от 8-0, включваща две невероятни забивки на Ян Весели. Така разликата за първи път в двубоя прескочи десетте точки. Агресивната защита на турците разби ритъма на Жалгирис и това даде резултат с поредица от слаби нападения за литовците. Нещата обаче се обърнаха и играчите на Желко Обрадович допуснаха няколко последователни грешки в защи, които върнаха съперника в мача за 37:31 около минута преди почивката. Двата отбора си размениха по още един кош и се оттеглиха на полувреме при 39:33.



Мачът в "ЩАРК Арена" в Белград започва в 19:00 часа българско време и ще бъде излъчван на живо в ефира на Mtel Sport 2.



ФЕНЕРБАХЧЕ - ЖАЛГИРИС 19:13



ФЕНЕРБАХЧЕ: Брад Уонамейкър, Марко Гудурич, Никола Калинич, Ахмед Дувериоглу, Ян Весели



ЖАЛГИРИС: Кевин Пангос, Аксел Тупан, Едгарас Улановас, Паулиус Янкунас, Брандън Дейвис





