Витал Хейнен обяви състава на Полша за Лигата на нациите

Селекционерът на полския национален отбор Витал Хейнен обяви избраниците си за Волейболната лига на нациите. Предварителния списък с 26 играчи бе редуциран до 21 играчи, които ще представят страната. Марчин Коменда, Дамян Войташек, Ян Новаковски, Томаш Форнал и Норберт Хубер отпадат от състава, но ще останат като резерви в случай на контузия на някои от повиканите състезатели.

