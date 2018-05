Бойни спортове Пуснаха постера за дебюта на Багата в UFC 18 май 2018 | 18:00 - Обновена 0 0 0 0 0



Благой е един от най-добрите бойци в тежка категория в WSOF и успя да запише 4 защити на титлата си. Въпреки добрите си изяви, това ще бъде най-голямото му предизвикателство в неговата кариера.



Циганина, както наричат Дос Сантос в Бразилия, идва след загуба с нокаут от Стипе Миочич и в последните си 6 битки е с рекорд 3-3. Той е далеч от най-добрите си времена, но все още е опасен противник.



