Антъни Джошуа е най-добре платеният боксьор

Световният шампион в тежка категория на IBF, IBO, WBA и WBO Антъни Джошуа (21-0, 20 КО) вече е най-добре платеният боксьор на планетата според новата класация на списание "Форбс".

Британецът заслужи това място, разпродавайки футболни стадиони в своята родина. В последната си среща, например, Джошуа спечели 25 милиона долара за победата над австралиеца Джоузеф Паркър. Ей Джей се очаква да остане на върха известно време, тъй като наскоро получи оферта на стойност 50 милиона долара за обединителен двубой с шампиона на WBC Дионтей Уайлдър.

Мексиканската суперзвезда Саул "Канело" Алварес пък, който доскоро оглавяваше класацията, падна от първа на трета позиция след като двете положителни допинг проби, които даде през февруари, оказаха негативно влияние върху финансовото му състояние.

