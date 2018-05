Англия Карвахал напусна Суонзи 18 май 2018 | 16:54 - Обновена 0 0 0 0 1



52-годишният специалист наследи на поста Пол Клемънт и скоро след това изкачи уелския клуб до 13-ото място във Висшата лига, но "лебедите" така и не успяха да запишат победа в последните си 9 мача в първенството и останаха на 18-о място в крайното класиране.



Президентът на Суонзи Хю Дженкинс заяви, че ръководството вече е започнало да търси нов мениджър на тима. We can confirm that the club will not be extending Carlos Carvalhal’s contract.



Everyone at the #Swans would like to thank Carlos for his efforts and wish him all the best for the future.



