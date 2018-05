Тенис Плишкова глобена за избухването си 18 май 2018 | 16:58 0 0 0 0 1



При 5:5 във втория сет чехкинята прати топката в корта, като повторенията показаха, че е попаднала от вътрешната страна на линията. Съдиите обаче я отсъдиха в аут, което вбеси Плишкова. Тя спори няколко минути, като дори поиска супервайзърът да слезе на корта. Решението не бе променено, което означаваше точка за пробив. Каролина загуби следващата точка и гейма, а след това и мача.



Karolina Pliskova wasn't a fan of a controversial call at the Italian Open, and the former world No. 1 didn't hold back in letting the chair umpire know. pic.twitter.com/C6VAogPwBt — ESPN (@espn) May 17, 2018

От Женската тенис асоциация (WTA) не разпространиха официално информация по случоя, но мениджърът на Плишкова Михал Хърдличка публикува в социалните мрежи, че тенисистката е глобена.



