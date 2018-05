НБА Джей Ар Смит за ЛеБрон: Прави се на герой заради нас 18 май 2018 | 16:45 - Обновена 0 0 0 1 3



“Играем прекалено бавно. Караме ЛеБрон да се превръща в герой, което не е лесно, особено на такава фаза от сезона. Трябва да му помогнем”, категоричен бе Смит, който бе в ролята на злодей във втория мач, обръщайки обществеността срещу себе си след необмислено бутане в кръста на съперников играч.

Marcus Smart did the right thing. Defended his teammate



Really dirty play from JR Smith#Celtics #CUsRise pic.twitter.com/8mU21unZiX — Guy Boston Sports (@GuyBostonSports) May 16, 2018

“Трябва да направим така, че Брон да може да разчита на нас, да е уверен и да ни подава топката. Необходимо е да си помагаме взаимно”, добави още Смит. ЛеБрон Джеймс не успя да спаси Кливланд дори и с “трипъл-дабъл”, включващ 40 точки в мач №2 срещу Бостън. Кавалиърс вече губят с 0-2 от Селтикс във финалите на Изток, а Джей Ар Смит смята, че той и останалите съотборници на Краля трябва да вдигнат нивото си, за да не се налага суперзвездата на отбора да се прави на герой.“Играем прекалено бавно. Караме ЛеБрон да се превръща в герой, което не е лесно, особено на такава фаза от сезона. Трябва да му помогнем”, категоричен бе Смит, който бе в ролята на злодей във втория мач, обръщайки обществеността срещу себе си след необмислено бутане в кръста на съперников играч.“Трябва да направим така, че Брон да може да разчита на нас, да е уверен и да ни подава топката. Необходимо е да си помагаме взаимно”, добави още Смит.

Още по темата

0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 927 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1