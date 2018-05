Волейбол Либерото на Италия сменя Женя Гребенников в Лубе 18 май 2018 | 16:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Вицешампионите в италианското първенство Кучине Лубе (Чивитанова) направиха първия си трансфер за сезон 2018/2019. Клубът привлече националното либеро Фабио Балазо, който през миналия сезон носеше фланелката на Киоене (Падуа). Welcome Fabio Balaso! #lubevolley #team20182019 #atuttofuoco #benvenutofabio pic.twitter.com/6tJBSIJ2OG — A.S. Volley Lube Srl (@VolleyLube) May 16, 2018

22-годишният волейболист сключи договор за пет години. Балазо ще замени на поста френската звезда Женя Гребенников.

