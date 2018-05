Мондиал 2018 Платини призна: През 1998 манипулирахме жребия за Световното 18 май 2018 | 16:02 - Обновена 0 0 0 0 25



“Когато правихме организацията, използвахме малка хитрост, която позволяваше двата тима да се срещнат чак на финала, ако финишират първи в групите си. Мислите ли, че другите не го правят за техните първенства? Финал между Франция - Бразилия беше мечта за всички”, каза Платини пред France Bleu.



В последствие Франция и Бразилия спечелиха групите си и наистина се срещнаха на финала, като "петлите" спечелиха с 3:0 след две попадения на Зинедин Зидан и един гол на Еманюел Пети. Бившият президент на УЕФА Мишел Платини призна, че през 1998 година организационният комитет на Световното първенство във Франция, в който той е участвал, е дирижирал жребия за Мондиала по такъв начин, че домакините и шампионът от САЩ 94 Бразилия да се срещнат на финала, ако спечелят групите си. Двата тима бяха предварително поставени като водачи на Група "А" и Група "C".

