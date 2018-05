НБА Играл 53 минути за цял сезон се обяви за най-добър в Драфта 18 май 2018 | 15:59 0 0 0 0 0

Портър-младши игра 2 минути срещу Айова Стейт на 10 ноември миналата година, получавайки травма на гърба. Той се върна в игра в началото на март, след което записа още два мача, увеличавайки общия брой на игровите си минути до 53.



“В този Драфт има наистина качествени играчи, но аз съм най-добрият. И нямам търпение да покажа на какво съм способен наистина”, уверено заяви 19-годишният играч, когото специалистите сочат като пети избор към днешна дата.

