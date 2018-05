Тенис Фонини ядоса Надал и си изпати 18 май 2018 | 15:39 - Обновена 0 0 0 1 0



Рафа има седем титли в столицата на Италия, но последните три сезона отпадаше на четвъртфиналите. Той ще се опита да триумфира отново в Рим, а ако успее да го направи, ще се върне на първото място в световната ранглиста.



10th semi-final in #Rome !



Rafael #Nadal recovers a set down vs local hero Fabio #Fognini 4-6 6-1 6-2 to reach @InteBNLdItalia last 4! #IBI18 pic.twitter.com/QQCUceBrJc — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 18, 2018

Надал започна отлично мача, като след ранен пробив поведе с 4:1. Изглеждаше, че испанецът напълно контролира ситуацията на корта, когато се случи неочакваното. Фонини успя да върне пробив и направи серия от пет поредни гейма. Италианецът се възползва от колебания в играта на съперника, изравни за 4:4, последва нов пробив за него и изнедващо спечели първия сет с 6:4.



Очакваният обрат започна с началото на втората част. Пробив за 2:0 даде индикации за това, което ще се случи. Рафа вдигна нивото и даде само един гейм на Фонини във втория сет. Третата част бе малко по-оспорвана, но в нея италианецът успя да вземе два гейма.

