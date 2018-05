Англия Боруц подписа нов договор с Борнемут 18 май 2018 | 14:42 - Обновена 0 0 0 0 0



"Много съм щастлив и доволен, че ще остана поне за още една година. Чувствам се отлично, обичам клуба. Смятам, че имам още какво да дам", заяви 39-годишният страж за официалния сайт на Борнемут.



Полякът се присъедини към английския отбор през 2015 година. Борнемут завърши та 12-о място във Висшата лига. Good news! @ArturBoruc signs a new contract with the club



Good news! @ArturBoruc signs a new contract with the club



More details https://t.co/dWgIfdngLa#afcb pic.twitter.com/6dXIANj5lo — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 17, 2018

