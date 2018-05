Италия Квадво Асамоа обяви, че напуска Ювентус 18 май 2018 | 14:14 0 0 0 0 0 Ганайският полузащитник на Ювентус Квадво Асамоа съобщи в профила си в "Туитър", че напуска отбора след изиграването на последния кръг в Серия "А" през уикенда. 29-годишният ганаец е свободен агент и се очаква от новия сезон да премине в редиците на друг италиански гранд - Интер. This's it, a clarification of my future @juventusfc .#juventus #Asamoah #statement pic.twitter.com/4EBr1O8ZXz — Kwadwo Asamoah (@Asabob20) May 18, 2018 Асамоа се присъедини към Ювентус от състава на Удинезе през 2012 година и с екипа на "старата госпожа" спечели шест пъти титлата в Италия, четири пъти купата и 3 пъти суперкупата. През този сезон Асамоа записа 26 мача за Ювентус, но в тях не реализира нито един гол. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 323

