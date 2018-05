Англия И Харт проговори 18 май 2018 | 12:57 - Обновена 0 0 0 0 6



"След като в продължение на две години се опитах да направя максималното в една наистина тежка ситуация за мен, е трудно да се приеме. Гордея се от работата, която свърших, играейки във всяка минута от квалификациите. Имах съществена роля за класирането ни. Знам какъв принос имам за отбора, но нещата са такива, каквито са. Успех на тима. Играчите знаят, че дори и да не съм там, ще съм с фланелката на Англия, този път като фен, и ще ги подкрепям през цялото време. Не се страхувайте от нищо. Отидете и ги разбийте", написа Харт в своя профил в "Инстаграм".



