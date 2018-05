Моторни спортове Маркес поведе пред Дови в първата MotoGP тренировка на "Льо Ман" 18 май 2018 | 12:37 - Обновена 0 0 0 0 0 #MotoGP FP1



That new aero package is working well then? @marcmarquez93 ends the morning session on top!@AndreaDovizioso and @maverickmack25 round out the top 3!#FrenchGP pic.twitter.com/VPsPChQecy — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2018 Настоящият шампион в MotoGP Марк Маркес с Honda поведе в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Франция. Неговата преднина обаче бе само 0.025 секунди спрямо Андреа Довициозо с Ducati. Челното място се смени няколко пъти по време на 45-минутната сесия, а времената не бяха особено добри заради студената писта. Пилотът на Yamaha Маверик Винялес пое лидерството девет минути преди края на сесията. Подобренията в мотора му позволиха да запише време за 1:32.543 минути. Само две минути преди финала на тренировката обаче Маркес напредна до втора позиция, на 0.051 секунди зад Винялес. Обиколката на Довициозо бе още по-добра и той излезе първи, но в последните секунди Марк съумя да я подобри и приключи сесията отново на върха, докато Винялес зае третото място. Марк и неговият съотборник Дани Педроса използваха нови аеро елементи на Honda. New @HRC_MotoGP aero on show at the #FrenchGP! #AeroWatch pic.twitter.com/0l6VVTZ0Mp — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2018 Зад водещото трио най-бърз бе Кал Кръчлоу със сателитна Honda, на 0.258 секунди зад Маркес и на 0.021 секунди пред Йоан Зарко. Валентино Роси с втори мотор на Yamaha остана шести, като на няколко пъти в началото на сесията записа добри времена. Андреа Яноне със Suzuki приключи на седмо място, следван от Хорхе Лоренсо и дуото на КТМ. Катастрофи претърпяха Джак Милър (Ducati) и Томас Люти (Honda).

