Моторни спортове Маркес: ГП на Франция е критичен момент за Yamaha 18 май 2018 | 11:30 - Обновена 0 0 0 0 0



На легендарната френска писта "Льо Ман" обаче Yamaha има завидна история с победи в последните три години. Лидерът в класирането и победител от Испания Маркес признава, че във Франция ще се усетят подобренията на Honda, но по-интересно за него е да види къде точно се намират Yamaha.



"Състезанието този уикенд е по-голям тест за Yamaha, отколкото за нас, защото ако те не се справят добре, означава, че наистина са в лош период", смята Марк. Именно във Франция Винялес записа последната си победа в кралския клас, което означава почти една година суша. “The level is very high – and everyone is very close!” - @ValeYellow46



"The level is very high – and everyone is very close!" - @ValeYellow46



The pre-event Press Conference set us up for another corker of a weekend in the #FrenchGP#MotoGP | https://t.co/pPGliMLb3x pic.twitter.com/oHBfQllwMm — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2018

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

