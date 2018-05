Англия Уилшир: Много съм разочарован, трябваше да бъда в състава 18 май 2018 | 10:59 - Обновена 0 0 0 0 6



"Мисля, че е време да споделя моето мнение. От само себе си се разбира, че съм дълбоко разочарован, че останах извън състава на Англия за Световното първенство. Чувствах се готов, бърз и силен през целия сезон. Вярвам, че трябваше да бъда в отбора. Ако бях получил шанс, можех да имам реален принос. Аз обаче трябва да уважавам избора на селекционера и искам да пожелая на целия състав всичко най-добро по време на турнира. Винаги ще бъда фен на Англия и ще подкрепям момчетата заедно с оставала част от нацията", написа Уилшир в "Туитър". Think its about time I had my say...

It goes without saying that I’m naturally incredibly disappointed to have been left out of the England squad for the World Cup. I’ve felt fit, sharp and strong all season and believe I should be in the squad! — Jack Wilshere (@JackWilshere) May 17, 2018 And given the chance i could have made a real inpact.

