Обувките на Салах влязоха в Британския музей

Салах стана сензация на Острова, като отбеляза 32 гола през сезона. От въвеждането на формата от 38 мача на сезон, никой друг не беше вкарвал повече от 31 попадения. Неслучайно египтянинът беше избран за номер 1 в Премиър лийг. Mohamed Salah's boots have been added to the Egyptian collection at the British Museum pic.twitter.com/DWyB4aPWhy — B/R Football (@brfootball) May 17, 2018 Манията по египетския голмайстор на Ливърпул Мохамед Салах превзе нови върхове. Обувките на нападателя влязоха в една от залите на Британския музей в Лондон, където е експонирана т.нар. Египетска колекция.Бутонките на Салах бяха изложени до мумия от ХХ век преди новата ера и статуя на сфинкс от 2-и век пр. н.е. и се очаква да вкарат в музея и посетители, които по принцип не се интересуват от египетски реликви.Салах стана сензация на Острова, като отбеляза 32 гола през сезона. От въвеждането на формата от 38 мача на сезон, никой друг не беше вкарвал повече от 31 попадения. Неслучайно египтянинът беше избран за номер 1 в Премиър лийг.

