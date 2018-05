Тенис Естонка изхвърли Винъс и от Рим 17 май 2018 | 18:45 0 0 0 0 0



Контавейт надделя над шампионката от 1999 година Уилямс с 6:2, 7:6(3), като по този начин записа втори пореден успех през този месец срещу 37-годишната американка, след като я победи и през миналата седмица в Мадрид.

It's déjà vu all over again for Anett Kontaveit! pic.twitter.com/DPHeGRKkQm — WTA (@WTA) May 17, 2018

Естонката, която заема рекордното в кариерата си 26-о място в световната ранглиста, доминираше в първия сет, който взе след пробиви в третия и в седмия гейм. Във втората част Уилямс поведе с 3:0, но Контавейт изравни за 3:3, след което се стигна до тайбрек. В него естонката спечели първите шест разигравания, което се оказа решаващо за крайния успех.



