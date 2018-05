Тенис Шаповалов взе 5 гейма на Краля на клея 17 май 2018 | 18:31 0 0 0 0 2

No surprises for Rafael #Nadal, winner of Denis Shapovalov 6-4 6-1 to rush into #Rome quarter-finals #IBI18 pic.twitter.com/qxWIXWivby — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 17, 2018

Първият сет именно се оказа по-конкурентен, макар Надал да загуби само две точки на свой сервис (шест общо в предишния двубой срещу Дамир Джумхур, а сега общо пет) и в такъв случай не бе поставен под никакво напрежение. Шаповалов обаче играеше завидно в първите седем-осем гейма и играта му бе много изчистена, макар да печелеше двойно по-малко точки от основната линия.



Той обаче се нравеше с опитите си за уинъри и честата смяна на посоките в разиграванията, но Краля на клея бе близо до най-доброто си ниво и имаше отговор за всичко на корта. Първият сервис-гейм на Шаповалов продължи около 8 минути и той отрази три точки за пробив, а за вземе второто си подаване му бяха необходими 12, като там спаси пет брейк-бола. В седмия гейм обаче той най-накрая бе пробит след своя грешка и не можа след това да пренесе оптимизма от първата част на двубоя към остатъка.

#Tenis | ¡Que pase el que sigue! Rafael Nadal derrotó con facilidad a Denis Shapovalov y lo mandó a casa luego de un 6-4 y 6-1. Irá contra Fognini en los cuartos de final. pic.twitter.com/WCoBElZCMr — Camino al Vestuario (@CAV963) May 17, 2018

Вторият сет вече предложи предимно бъркани топки от различни позиции на младия канадец, който видимо не можеше да поддържа темпото и безупречността на великия си съперник. Надал направи три пробива във втория сет и затвори мача на посрещане от втория си опит.

Into the #ibi18 last 8 goes 7-time champion @RafaelNadal



The of clay prevails 6-4 6-1 to improve to 53-6 lifetime at Rome. pic.twitter.com/VzSbG2Sbts — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2018

Следващият опонент на Краля на клея ще бъде Фабио Фонини, който изненадващо елиминира Доминик Тийм във втори кръг, а днес се наложи и над Петер Гойовчик. Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и седемкратен шампион в Рим Рафаел Надал се класира очаквано на четвъртфиналите в тазгодишното издание на тенис турнира от сериите “Мастърс” в италианската столица. Краля на клея имаше сериозен отпор само в първия сет срещу изгряващата канадска звезда и нова първа ракета на страната си Денис Шаповалов - 6:4, 6:1 за час и 24 минути.Първият сет именно се оказа по-конкурентен, макар Надал да загуби само две точки на свой сервис (шест общо в предишния двубой срещу Дамир Джумхур, а сега общо пет) и в такъв случай не бе поставен под никакво напрежение. Шаповалов обаче играеше завидно в първите седем-осем гейма и играта му бе много изчистена, макар да печелеше двойно по-малко точки от основната линия.Той обаче се нравеше с опитите си за уинъри и честата смяна на посоките в разиграванията, но Краля на клея бе близо до най-доброто си ниво и имаше отговор за всичко на корта. Първият сервис-гейм на Шаповалов продължи около 8 минути и той отрази три точки за пробив, а за вземе второто си подаване му бяха необходими 12, като там спаси пет брейк-бола. В седмия гейм обаче той най-накрая бе пробит след своя грешка и не можа след това да пренесе оптимизма от първата част на двубоя към остатъка.Вторият сет вече предложи предимно бъркани топки от различни позиции на младия канадец, който видимо не можеше да поддържа темпото и безупречността на великия си съперник. Надал направи три пробива във втория сет и затвори мача на посрещане от втория си опит.Следващият опонент на Краля на клея ще бъде Фабио Фонини, който изненадващо елиминира Доминик Тийм във втори кръг, а днес се наложи и над Петер Гойовчик.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2783 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1