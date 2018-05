Мондиал 2018 Нападател на Мароко аут от Световното 17 май 2018 | 18:17 0 0 0 0 0 Rachid Alioui will not participate to the 2018 World Cup in Russia https://t.co/fJ1kWs5NI1 — Yabiladi English (@Yabiladi_en) May 17, 2018 Нападателят Рашид Алиуи ще пропусне Световното първенство за отбора на Мароко, след като претърпя операция. Неговото възстановяване от контузията в сухожилията ще продължи над два месеца, съобщи френският клуб Ним, който държи правата на играча, 25-годишният Алиуи направи силен сезон с Ним. Той вкара 17 гола и подаде за още четири в 38 мача, с което помогна на южняците да се изкачат в елита на френското първенство. Мароко ще играе с Иран, Португалия и Испания на световните финали. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 618

