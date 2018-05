Тенис Свитолина стигна 1/4-финалите в Рим след "геврек" в първия сет 17 май 2018 | 16:42 - Обновена 0 0 0 0 0

.@ElinaSvitolina moves into the @InteBNLdItalia quarterfinals!



Defeats Daria Kasatkina 0-6, 6-3, 6-2! pic.twitter.com/tZWoY3Ph2l — WTA (@WTA) May 17, 2018 Свитолина, украинка и номер 4 в света, загуби първия сет само за 21 минути, но след това 23-годишната тенисистка от Одеса не срещна проблеми. Тя проби сервиса на Касаткина още в началото и спечели четири поредни гейма, за да изравни в резултата.



Свитолина подари на Касаткина втория си сервис-гейм в третия сет, но направи моментален рибрейк. 21-годишната рускиня всъщност повече не спечели гейм до края на сета и допусна три поредни пробива за 2:6.



Настоящата световна номер 1 Симона Халеп пък ще запази първото си място в ранглистата, след като се класира на четвъртфиналите без игра. Нейната съперничка Медисън Кийс се отказа от мача заради болки в ребрата. Defending champion @ElinaSvitolina prevails 0-6 6-3 6-2 over Daria Kasatkina and reaches #ibi18 QFs! #tennis #WTA pic.twitter.com/v1P2c8eByV — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 17, 2018 Защитаващата титлата си Елина Свитолина преодоля сет изоставане и победи Дария Касаткина с 0:6, 6:3, 6:2, за да се класира на четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Рим. Нейна съперничка ще бъде германката Анжелик Кербер, която се наложи с 6:1, 6:1 срещу гъркинята Мария Сакари.Свитолина, украинка и номер 4 в света, загуби първия сет само за 21 минути, но след това 23-годишната тенисистка от Одеса не срещна проблеми. Тя проби сервиса на Касаткина още в началото и спечели четири поредни гейма, за да изравни в резултата.Свитолина подари на Касаткина втория си сервис-гейм в третия сет, но направи моментален рибрейк. 21-годишната рускиня всъщност повече не спечели гейм до края на сета и допусна три поредни пробива за 2:6.Настоящата световна номер 1 Симона Халеп пък ще запази първото си място в ранглистата, след като се класира на четвъртфиналите без игра. Нейната съперничка Медисън Кийс се отказа от мача заради болки в ребрата.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 166

1