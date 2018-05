Формула 1 Райконен: Ферари не е толкова зле, колкото изглежда 17 май 2018 | 16:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Now Hamilton has 'struggled' this year, he leads the championship by 17.



Irony, etc. — Pablo Elizalde (@EliGP) May 13, 2018 От началото на сезон 2018 във Формула 1 Гран При на Испания бе най-кошмарното състезание за Ферари. На "черните кончета" им липсваше скорост, гумите на Пирели не паснаха на болида им на пистата и им липсваше надеждност. Кими Райконен не успя да финишира заради повреда в двигателя си, но въпреки това запазва самообладание. Скудерия поведоха след първите четири кръга напълно заслужено, а всички започнаха да питат какво се случва с Люис Хамилтън. В Испания картите бяха разменени, червените болиди не бяха в състояние да отговорят на немската сила, а Фетел успя да се пребори за едва четвърто място.Попитан дали е изненадан от "завръщането" на Мерцедес, Кими отговори: "Те бяха много близо до нас и просто в Барселона късметът бе с тях. Не мисля, че по време на състезанието ситуацията бе толкова зле, колкото изглежда сега. Със сигурност те бяха много силни в Барселона, но дали беше заради пистата или заради нещо друго? Очевидно, ще поработим, за да разберем".След категоричната си двойна победа в Испания Мерцедес превърнаха дефицита си от 4 точки спрямо Ферари в аванс от 27 точки в класирането при конструкторите, а Хамилтън води доста по-уверено отколкото през 2017 година по това време.

