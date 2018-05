Моторни спортове Мерцедес разкриха детайли около проекта във Формула Е 17 май 2018 | 15:47 - Обновена 0 0 0 0 0



Мерцедес ще развият собствена задвижваща система в базата си в Бриксуърт, която е и отговорна за създаването на доминацията на тима във Формула 1 в последните години. Новият екип ще получи съдействие от инженерите в Бракли. "Комбинираното ноу-хау в семейството на Мерцедес ще ни предостави перфектни основи за нашия нов Мерцедес EQ тим. Не мога да си представя по-добра комбинация, за да започнем този проект", заяви моторспорт шефът на Мерцедес Тото Волф. "Наясно сме, че нивото на конкуренция вече е много високо и пред нас ще има много предизвикателства". All in... The Mercedes EQ Formula E Team will draw on the combined experience and technical know-how of its motorsport family!@MercedesAMG HPP will build the heart of the car! HWA AG will carry out trackside operations! While @MercedesAMGF1 will also play a supporting role pic.twitter.com/5BIm3s48wo — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 17, 2018 Мерцедес разкриха първи детайли по влизането си във Формула Е през 2019 година, което ще бъде подкрепено от шампионския отбор на Сребърните стрели във Формула 1. Германският конструктор ще напусне ДТМ сериите в края на 2018 година, за да се фокусира върху напълно електрическия шампионат.Мерцедес ще развият собствена задвижваща система в базата си в Бриксуърт, която е и отговорна за създаването на доминацията на тима във Формула 1 в последните години. Новият екип ще получи съдействие от инженерите в Бракли. "Комбинираното ноу-хау в семейството на Мерцедес ще ни предостави перфектни основи за нашия нов Мерцедес EQ тим. Не мога да си представя по-добра комбинация, за да започнем този проект", заяви моторспорт шефът на Мерцедес Тото Волф. "Наясно сме, че нивото на конкуренция вече е много високо и пред нас ще има много предизвикателства". Отборът ще направи състезателен дебют в края на 2019 година за сезон 6 на Формула Е.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

