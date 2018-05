Тенис Когато съдията е неадекватен - изпотроши стола му (видео) 17 май 2018 | 15:25 0 0 0 0 4



В италианската столица голяма потърпевша бе и Каролина Плишкова, която загуби от Мария Сакари с 6:3, 3:6, 5:7 във втори кръг.

Unfortunate call for Pliskova. pic.twitter.com/qT3ZiVsn69 — Ashish TV (@Ashish__TV) May 16, 2018

Чехкинята направи уинър от смаш от мрежата, като топката очевидно бе добра, но поради някаква невъобразима причина точката не й бе присъдена. На корта стана суматоха, защото лайнсменът не можа да посочи маркера, а съдийката на стола Марта Мрозинска не пожела да отмени решението и да отсъди каквото беше справедливо - точка за Плишкова. Въпреки че нито съдийката на стола, нито лайнсменът нямаха адекватно обяснение за Плишкова защо не й присъждат точката, отсъдиха в полза на съперницата й. Супервайзърът нямаше как да отмени решението на съдийката на стола и това допълнително вбеси и разстрои Плишкова.

Possible suspension for Pliskova?

Heres what happened...



: #TCLive pic.twitter.com/jDZ5BLZnew — Tennis Channel (@TennisChannel) May 17, 2018

След края на мача чехкинята посегна да поздрави Мрозинска, но вместо това реши с ракетата си да потроши стола. Невъздържаното й поведение със сигурност ще й навлече глоба, но по-важното е и Мрозинска, и лайнсменът да усетят някакви последствия от ужасяващото си представяне.



Треньорът Томас Крупка пък бе хванат от камерите да показва среден пръст на съдиите.

