Борнемут плаща клаузата на първото си лятно попълнение

"Борнемут трябва да плати на Блекбърн компенсация в размер на 425 хиляди лири. Освен това, Роувърс трябва да получават по 100 хиляди лири на 10-я, 20-я, 30-я, 40-я и 50-я мач на футболиста", съобщават от ПФКК.



Това прави общата сума 925 хиляди, а ако Махоуни изиграе мач за националния отбор, Блекбърн трябва да прибере още 250 хиляди. Но и това не е всичко, защото Роувърс ще получи 20 процента от неговия следващ трансфер. Connor Mahoney Fee @Rovers will receive an initial £425,000 for Connor Mahoney from #Bournemouth.



Connor Mahoney Fee @Rovers will receive an initial £425,000 for Connor Mahoney from #Bournemouth.

Deal includes receiving 20% of any future profit plus bonuses made when he makes 10, 20, 30, 40 and 50 first-team appearances. pic.twitter.com/PLcLOqjC4M — TalkBlackburn (@TalkBlackburn) May 16, 2018

