Тенис Григор също тренира с жени (видео) 17 май 2018 | 15:04 0 0 0 1 6

Swinging this racquet takes me all the places I ever wanted to go. I swing and I swing and I swing! pic.twitter.com/6tDa9U33I0 — Venus Williams (@Venuseswilliams) May 16, 2018

Григор Димитров пък тренира с Винъс Уилямс, както става ясно от последното видео, което американката е публикувала в социалните мрежи. Най-добрият българин в световния тенис тур Григор Димитров също тренира със своя колежка, по подобие на Рафаел Надал, който наскоро проведе съвместно занимание с Мария Шарапова и социалните мрежи пощуряха. Наскоро Новак Джокович също сподели, че често тренира с жени и дори е много доволен от тренировките, защото колежките му винаги връщат топката по най-добрия начин.Григор Димитров пък тренира с Винъс Уилямс, както става ясно от последното видео, което американката е публикувала в социалните мрежи.

Още по темата

0 0 0 1 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4236 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1