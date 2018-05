Моторни спортове Латвала оглави шейкдауна на рали Португалия (видео) 17 май 2018 | 14:59 - Обновена 0 0 0 0 0 Portugal record unlikely says Ogier - https://t.co/RdumWOAfKe pic.twitter.com/C6muDLayy1 — WRC (@OfficialWRC) May 17, 2018 Пилотът на Toyota Яри-Мати Латвала бе най-бърз в шейкдауна на рали Португалия – шести кръг от сезон 2018 в Световния рали шампионат (WRC). Той зае първото място с минималната преднина от 0.3 секунди спрямо борещите се за титлата в шампионата Себастиен Ожие (Ford) и Тиери Нювил (Hyundai). Двамата пилоти записаха еднакво време. Латвала не се радва на особен успех от началото на сезона и заема осмата позиция в генералното класиране, след като му се наложи да се оттегли от последните две състезания във Франция и Аржентина заради технически проблеми с автомобила. "Много се надявам това рали да бъде точката, от която сезонът ми ще потръгне. Имах труден период и много се надявам да видя този път карирания флаг. Искам да намеря и скоростта, която търся. Вярвам, че колата е достатъчно конкурентна", сподели Латвала. Зад водещото трио четвъртата позиция отново бе разделена от двама пилоти - Крис Мийк със Citroen C3 и Андреас Микелсен с втори Hyundai i20. Трети i20 зае шеста позиция с Хейдън Падън начело, а двойката на Toyota От Танак и Есапека Лапи си разделиха седмата позиция. Всичките тези осем пилоти бяха разделени от едва секунда. Етапът се проведе на прашен участък, а температурите бяха по-високи от очакваното.

