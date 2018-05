Ред Бул ПРОТИВ промените за 2019, Ферари и Мерцедес са ЗА

Кристиан Хорнер от Ред Бул критикува решението на ФИА за нови регулации за аеродинамиката през сезон 2019, докато Ферари и Мерцедес ги подкрепиха. Идеята на промените е да се позволи преследване от близка дистанция и така да се стимулират изпреварванията. Предвиждат се по-опростени варианти на предното крило и спирачките, както и по-широко и дълбоко задно крило.

До тези варианти се достигна след оплакванията на много пилоти, че при сегашните условия е много трудно един болид да следва друг от късо разстояние. Друг е въпросът, че отборите са на доста различни мнения спрямо предложените промени.

По време на Гран при на Испания Хорнер заяви, че решенията са взети прибързано, а на всичко отгоре ще струват милиони на отборите. "Понякога този спорт има способността да се простреля в крака" заяви той пред Скай Спортс.

Шефът на Ред Бул поясни, че идеите са 2021 са добри, но в момента е взета част от тях, която не е достатъчно анализирана и проверена за да се прилага още от догодина. "Напълно се променя философията на колата. Предното крило ще бъде различно. Това е точката, в която болидът се среща с въздуха и назад се променя абсолютно всичко – окачване, корпус и въобще всеки елемент".

Същевременно цената на разработката ще скочи до милиони, а резултатът ще бъде крайно съмнителен.

