Буфон обяви половината от голямата новина

"В събота ще бъде последният ми мач с Ювентус. Мисля, че това ще бъде най-подходящият начин да се сбогувам с всички тук. Единственото сигурно е, че в събота ще играя. Продължаваме разговорите с Андреа, който знае много добре какво се случва около мен. Преди 15 дни бях сигурен, че спирам да играя, но сега получих някои предложения, които са вълнуващи. Те са свързани както с работа на терена, така и извън него. Следващата седмица, след два-три дни размисъл, ще взема окончателното си решение. Ще се опитам да последвам душата и природата си", заяви Буфон.



Запитан дали би продължил да играе за друг италиански клуб, Джиджи отговори: "Завръщане в Парма беше романтична детска мечта за мен, но нищо повече от това, така че - не. "



В последните два дни се появиха информации, че Буфон може да заиграе в Англия, като в трансферните спекулации бе замесено името на Ливърпул. Поради тази причина той конкретно бе запитан дали има предложения от Премиър лийг.



"Както казах, получих някои много интересни предложения за работа както на терена, така и извън него. Следващата седмица, когато всичко се успокои, ще реша какво е най-доброто за мен. Няма смисъл сега да се обзалагате къде мога да отида. Ако реша да продължа, бих искал да се боря за големи трофеи", коментира Буфон.



40-годишният страж разкри, че няма да играе за Италия в контролата с Холандия на 4 юни, тъй като няма нужда от прощален мач с екипа на "скуадрата".



Последният мач на Буфон за "бианконерите" ще бъде в събота срещу Верона - среща от последния кръг на Серия А, след която феновете на Ювентус ще отпразнуват седмата поредна шампионска титла. Gianluigi Buffon has confirmed that he will leave Juventus at the end of the season after 17 years. #UCL pic.twitter.com/FVSZ7COXOZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2018 Gianluigi Buffon in Serie A:



• Most championships won (9)

• Second most appearances (638)

• Longest run without conceding a goal (974 mins)

• Most clean sheets (292)

• Most consecutive clean sheets (10)

• Most clean sheets in a single season (21)



Pure legend. pic.twitter.com/Y7brCwKUyA — Squawka Football (@Squawka) May 17, 2018 After:

17 years;

639 Serie A appearances;

9 Serie A titles;

5 Supercoppa Italiana

4 Coppa Italia;



Giuanluigi Buffon will play his final game for Juventus on Saturday

https://t.co/W8mFqSCYTc pic.twitter.com/CeXHcs9CGV — BBC Sport (@BBCSport) May 17, 2018





