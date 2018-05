Мондиал 2018 Бивш аржентински национал влиза в щаба на Колумбия 17 май 2018 | 12:57 0 0 0 0 0



37-годишният Камбиасо ще бъде помощник на сънародника си Хосе Пекерман. Той ще дебютира в треньорската професия, след като през септември миналата година прекрати състезателната си кариера, а след това положи успешно изпити за лиценз "А" в италианската школа в Ковечрано.



Камбиасо е бивш полузащитник на Реал Мадрид, Интер Милано, Лестър Сити и Олимпиакос. В родината си той е играл за Индепендиенте и Ривър Плейт. Колумбия е в група "Н" на Световното първенство по футбол в Русия през юни и юли заедно с Полша, Сенегал и Япония. Colombia manager José Pekerman has added Esteban Cambiasso to his coaching staff for the World Cup pic.twitter.com/MYoLgi4Vzw — Peter Coates (@golazoargentino) May 16, 2018

