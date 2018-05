НБА Майк Буденхолцър се съгласи да води Милуоки 17 май 2018 | 12:16 0 0 0 0 1



Майк Буденхолцър е новият старши треньор на отбора от Националната баскетболна асоциация Милуоки, съобщава ESPN. Двете страни са постигнали договорка и 48-годишният специалист ще води състава от следващия сезон. Буденхолцър през последните пет години работи в Атланта, а през 2015/2016 беше избран за треньор на сезона в НБА. Преди това той работи като асистент в щаба на Сан Антонио от 1996 до 2013 година. Джо Прънти завърши редовния сезон на кормилото на Милуоки като временен наставник, след като Джейсън Кид беше освободен през януари.

