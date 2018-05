Европейски футбол Разочарованият Сандро Вагнер се отказа от националния отбор 17 май 2018 | 11:52 - Обновена 0 0 0 0 2



Първоначално той беше включен в разширения състав за Мондиала, но изненадващо Льов реши да го извади и да даде мястото на



"Пределно ясно е, че аз не изглеждам достатъчно готов в очите на треньорския състав. Но трябваше да бъдат по-отворени и директни, за да ми го кажат, когато са взели това решение. Аз съм такъв, винаги действам открито. Няма да лъжа, че съм наранен, но категорично заявявам края на участието си в националния отбор. Най-важното нещо за мене в момента е, че съм играч на Байерн- това е клубът, който обичам, заяви Вагнер перд телевизия ARD. Sandro #Wagner: "This time, Joachim #Löw decided to rest me for the #WM2018. They want to give other nations a fighting chance. Being World champions for 8 years would have been too much. I am still the best German striker, everybody knows this." pic.twitter.com/m0TL0jk34f — BayernForum.com (@BayernForumCom) May 15, 2018 Нападателят на Байерн (Мюнхен) Сандро Вагнер обяви, че се отказва от участие в националния отбор на Германия, след като не попадна в списъка на Йоахим Льов за Мондиал 2018. 30-годишният футболист обикновено изпълнява ролята на резерва на Роберт Левандовски в Байерн.Първоначално той беше включен в разширения състав за Мондиала, но изненадващо Льов реши да го извади и да даде мястото на Нилс Петерсен от Фрайбург . Петерсен до момента никога не е бил викан в Бундестима, който ще защитава световната си титла в периода 14-и юни-15-юли. Вагнер прие трудно решението на селекционера и дори се разплака, когато научи новината."Пределно ясно е, че аз не изглеждам достатъчно готов в очите на треньорския състав. Но трябваше да бъдат по-отворени и директни, за да ми го кажат, когато са взели това решение. Аз съм такъв, винаги действам открито. Няма да лъжа, че съм наранен, но категорично заявявам края на участието си в националния отбор. Най-важното нещо за мене в момента е, че съм играч на Байерн- това е клубът, който обичам, заяви Вагнер перд телевизия ARD. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2099 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1