Снукър И Марко Фу ще тренира с метода, който изстреля Уилямс към триумф в "Крусибъл" 17 май 2018 | 11:48



Изобретател на техниката е Стивън Фийни, а треньор на Фу е Уейн Грифитс - син на легендата Тери Грифитс. Друг световен шампион, за когото се знае, че я ползва, е Стюърт Бингам.

Looking forward to working with @SightRightUK pic.twitter.com/KxjWkqWABY — Marco Fu (@Marcofu18) May 15, 2018

40-годишният Фу през тази година претърпя лазерна операция на очите и не успя да се включи на високо ниво в заключителната част от сезона.



“Най-голямата ми слабост винаги е била прицелването, така че се надявам този метод да ми помогне. Няма да ползвам щеката, която е изработена от Фийни за целта на тренировъчната техника. Започнах вече да следвам тези наставления, като не мога да съм сигурен, че те ще преобърнат кариерата ми. Сигурно е обаче, че много други играчи са изключително доволни”, коментира Фу пред South China Morning Post.

